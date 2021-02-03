Bloomberg сообщил об успехах экономики России на фоне пандемии

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Bloomberg написал, что в период пандемии в 2020 году российская экономика продемонстрировала меньший спад, чем в большинстве крупных стран мира.

По оценкам Росстата, в РФ ВВП снизился на 3,1%. Экономисты прогнозировали спад на 3,7%. В Минэкономразвития ожидали сокращение на 3,9%.

Уточняется, что сильнее всего экономика России пострадала в период введения жестких ограничений из-за коронавируса в первой половине прошлого года.

По мнению авторов публикации, в 2020 году сокращение экономики страны будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может достигнуть 7,3%.

Ранее сообщалось, что меры правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары позволили начать стабилизировать месячную инфляцию в РФ.