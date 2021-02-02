Цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что подобное значение зафиксировано впервые с 24 января 2020 года.

По информации на 16:14, стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла на 2,67% и составляет 54,98 доллара за баррель. Ранее этот показатель превышал отметку в 55 долларов.

Также сообщается, что растет и цена нефти марки Brent. За апрельские фьючерсы топлива дают 57,8 доллара, рост составил 2,61%.

Утром 2 февраля на Московской бирже зафиксировали снижение курса доллара. Американская валюта торговалась на уровне 75,99 рубля, стоимость доллара понижалась на 0,2%.

