Минэкономразвития сообщило о замедлении темпов инфляции в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Меры правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары позволили начать стабилизировать месячную инфляцию в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова обратила внимание на то, что в период с 19 по 25 января инфляция сохранялась на уровне 0,2%.

"Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года", – заявила специалист.

Согласно информации Росстата, потребительские цены в начале 2021 года выросли на 0,8%. Крючкова добавила, что Минсельхоз и Минпром России ожидают снижения данного показателя во втором квартале текущего года.

Ранее в России провели опрос среди аналитиков в области экономики. Эксперты считают, что в феврале темпы роста цен в РФ составят 5,5% в годовом выражении. Именно на этот месяц, предположительно, выпадет пик инфляции.

