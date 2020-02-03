Топливный союз прокомментировал низкую стоимость российского бензина

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Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне топлива. В РФ средний показатель стоимости топлива рассчитали на уровне 45,8 рубля за литр.

Согласно данным аналитиков, Россию опережает только Казахстан – в этой стране литр бензина АИ-95 в среднем стоит 27,7 рубля.

По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, себестоимость бензина обеспечивается за счет того, что в стране не покупают нефть.

"У нас действительно самый дешевый в Европе бензин, потому что мы добывающая страна. У нас исходно дешевая нефть, так как мы ее не покупаем, а добываем, тем самым себестоимость нефти ниже, чем на мировом рынке", – заявил специалист в эфире ИА "НСН"

Он также подчеркнул, что на стоимость не оказывают существенного влияния высокие (на уровне 65 процентов) налоги, поскольку сам по себе продукт недорогой. Аркуша привел в пример Норвегию, чье топливо является самым дорогим в Европе из-за высокого налога (80 процентов).

Ранее сообщалось, что цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет. Аналитики зафиксировали подъем на 1,9 процента. В Минэнерго и ФАС объяснили данную тенденцию наличием механизма, возмещающего производителям часть расходов из-за упущенной выгоды.

