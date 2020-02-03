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Экономика

10:21

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

экономика финансы

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

Россия заняла второе место среди европейских стран по дешевизне бензина, самые низкие цены на топливо зафиксированы в Казахстане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Как уточняется, в пересчете на рубли стоимость литра 95-го бензина в Казахстане составляет 27,7 рубля, в России – 45,8 рубля. На третьем месте находится Белоруссия, четвертое место заняла Украина. Самый дорогой бензин в Нидерландах – 117,7 рубля за литр.

Кроме того, самое дешевое дизельное топливо также зафиксировано в Казахстане – 44,8 рубля за литр. Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива (48 рублей за литр). Самое дорогое дизельное топливо в Швеции – 109 рублей за литр. В Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии дизельное топливо также стоит больше 100 рублей за литр.

По данным Росстата, в 2019 году цены на бензин показали наименьший рост за 11 лет. Его стоимость выросла на 1,9 процента. Аналогичный показатель на отрезке в десять лет аналитики зафиксировали и в отношении дизельного топлива.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на 2020 год прогнозирует подорожание бензина и других видов топлива на уровне инфляции. Речь в первую очередь идет о розничных продажах.

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