Цена биткоина превысила 34 тыс долларов

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Стоимость биткоина установилась на отметке 34 102 доллара. Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Накануне биткоин во время торговой сессии подорожал на 6,02%. В результате его стоимость обновила исторический максимум, достигнув 31 284 долларов.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

В конце 2020 года стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов. Отмечалось, что тем самым цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Ранее эксперты спрогнозировали рост курса криптовалюты до 31 тысячи долларов в 2021 году. По их прогнозам, котировки биткоина продолжат расти минимум до конца первого квартала текущего года.

