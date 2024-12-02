Обязательную маркировку моторных масел введут в РФ в 2025 году

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В России введут обязательную маркировку смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в системе "Честный знак" с 1 сентября 2025 года. Соответствующее постановление подписало российское правительство, передает "Интерфакс".

Кабмин также утвердил сроки обязательной маркировки бакалейной продукции. Так, снеки, чипсы, сухарики, хлебцы и другие продукты начнут маркировать с 1 мая, а специи, приправы и соусы – с 1 июля следующего года.

Кроме того, планируется ввести маркировку различных видов бытовой химии и косметической продукции. С 1 мая требование вступит в силу в отношении мыла, чистящих средств и других товаров, с 1 июля распространится на средства для волос и бритья, с 1 октября – на косметические средства для макияжа и ухода за лицом, а также средства для гигиены полости рта.

Согласно документу, все участники оборота указанных товаров должны будут зарегистрироваться в государственной информационной системе маркировки с 1 марта 2025 года.

Между тем с 1 сентября текущего года в России ввели обязательную маркировку отдельных видов консервов, растительных масел, масложировой продукции и безалкогольного пива. Маркировка продуктов будет проводиться в несколько этапов.

С этого же дня ввели маркировку кормов для животных и ветпрепаратов. Так, с 1 октября производители и импортеры начали маркировать сухие корма и лакомства, а также ветеринарные лекарственные препараты. С 1 марта 2025-го маркировка коснется влажных кормов для животных.