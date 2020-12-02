В Германии нашли способ обойти санкции по "Северному потоку – 2" – СМИ

Фото: ТАСС/Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/ZB
В Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока – 2", сообщает Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, фондом займутся власти Мекленбурга – Передней Померании. Предполагается, что он будет нацелен против изменения климата. Чтобы обойти ограничительные меры Вашингтона, фонд может определить российский газовый проект как элемент для защиты окружающей среды.
Планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого используют только для завершения строительства "Северного потока – 2". Таким образом, немецкие компании, которым могут попасть под американские санкций, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.
С технической же точки зрения ни одна из компаний не будет взаимодействовать с проектом, поэтому ограничения их коснуться не должны.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.
Россия самостоятельно достроит "Северный поток – 2"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: