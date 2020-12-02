В Германии нашли способ обойти санкции по "Северному потоку – 2" – СМИ

Фото: ТАСС/Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/ZB

В Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока – 2", сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, фондом займутся власти Мекленбурга – Передней Померании. Предполагается, что он будет нацелен против изменения климата. Чтобы обойти ограничительные меры Вашингтона, фонд может определить российский газовый проект как элемент для защиты окружающей среды.

Планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого используют только для завершения строительства "Северного потока – 2". Таким образом, немецкие компании, которым могут попасть под американские санкций, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.

С технической же точки зрения ни одна из компаний не будет взаимодействовать с проектом, поэтому ограничения их коснуться не должны.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.