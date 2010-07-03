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Москва 24

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Общество

11:53

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

экономика общество финансы

Фото: Москва 24/Егор Алеев

Денежные переводы из России в Таджикистан ограничивать не планируют. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Таджикистана.

В республике ранее запустили Национальный процессинговый центр по переводу денежных средств без открытия счетов. С 3 декабря все расчеты и операции в Таджикистане должны проходить через НБТ.

"Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня – завтра. – Прим. ред.) будет подписано соглашение с системой Contact", – заявили в Нацбанке.

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, согласно которому отменят комиссию банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах страны. Документ также одобрили в правительстве РФ.

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