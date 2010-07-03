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Москва 24

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Экономика

10:46

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России вернется к работе над созданием единой базы устройств, с которых компании проводят финансовые операции. Это позволит отслеживать любые сомнительные переводы и платежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Регулятор планирует собирать данные о смартфонах, планшетах и компьютерах. В минувшем году ЦБ уже обязал банки представлять информацию об устройствах, с которых осуществляются денежные переводы.

Каждому гаджету должен присваиваться особый номер. Если они совпадают у разных клиентов, то это сигнализирует о повышенном уровне риска. В настоящее время единой базы устройств нет, поскольку банки собирают такие данные разрозненно.

Ранее сообщалось, что российские банки планируют расширить программы лояльности и снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии. Снижение ставок позволит привлечь новых клиентов, сократить время на обслуживание, а также снизить риски при проверке кредитной истории заемщика.

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