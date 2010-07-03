Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

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Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам во второй декаде ноября 2019 года достигла десятилетнего минимума. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

Нынешний показатель зафиксировался на отметке 6,03 процента, что является наименьшим показателем с 2009 года. Банк России приводит данные, согласно которым в первой декаде месяца ставка равнялась 6,17 процента.

В конце октября ЦБ снизил ключевую ставку по кредитам до уровня 6,5 процента. На это решение банковский регулятор пошел на фоне более быстрого замедления инфляции, из-за чего темп роста российской экономики оказался недостаточно активным.

В сентябре министерство финансов РФ положительно оценило введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте. По мнению замглавы ведомства Алексея Моисеева, "дедолларизация" банковской системы поможет российской экономике.

