Минфин поддержал отрицательные ставки по валютным вкладам

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В Минфине положительно оценивают инициативу введения отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте.

"Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов", – цитирует ТАСС заместителя министра Алексея Моисеева.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Такие инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, рассказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Банки столкнулись с проблемой, когда они вынуждены размещать вклады за рубежом в иностранных банках с ущербом для себя из-за роста объема привлеченных средств.

По словам экспертов, защита банковских депозитов от инфляции слабеет. Время высоких ставок по вкладам подходит к концу. Чтобы сохранить и приумножить накопленное, финансовые организации предлагают более рисковые инструменты.

