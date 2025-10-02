Стоимость золота превысила 3,8 тыс доллара

Фото: depositphotos/ras-slava

Стоимость золота обновила исторический рекорд, поднявшись до 3 895 долларов впервые за 14 лет. Это следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.

По состоянию на 17:15 по московскому времени цена падала на 1,78 доллара (на 0,05%) и составляла 3 895,72 доллара за тройскую унцию. При этом декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,86%, до 47,27 доллара за унцию.

Ранее международные резервы России составили 712,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. В ЦБ уточнили, что 12 сентября уровень резервов фиксировался на отметке 705,1 миллиарда долларов. За неделю их размер увеличился на 7,5 миллиарда долларов, то есть на 1,1%.

Владимир Путин заявлял, что "умные" представители Запада не желают забирать российские резервы. По словам президента, они понимают, что последствия могут навредить мировой экономике и международным финансам.

Он также оценил тон западных стран относительно экономических тем как недопустимый и подчеркнул, что с подобными партнерами в настоящий момент "невозможно разговаривать".

