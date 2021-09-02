Замминистра финансов сообщил, что ипотечный рынок РФ немного успокоился

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал на Восточном экономическом форуме, что ипотечный рынок РФ немного успокоился, а риски его перегрева снизились. По его словам, это произошло после повышения ставки, сообщает ТАСС.

"В целом мы видим, что рынок сейчас стал более здравым в этом смысле, ажиотаж, который был – ,"сесть в последний вагон", – он, к счастью, прошел", – пояснил замминистра.

Ранее эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала несколько эффективных способов снизить платеж по ипотечному кредиту.

По ее словам, сделать это можно тем, кто только находится на этапе выбора программы, а также тем, кто уже давно обслуживает такой кредит.