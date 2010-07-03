Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Согласно статистике Национального бюро кредитных историй, в июле банки сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах, но нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом сообщает газета "Известия".
Представители НБКИ отметили, что наиболее серьезное снижение зафиксировано в Костромской и Вологодской областях, а также в Калмыкии и в Алтайском крае – там выявлены большие показатели дефолтных просрочек выплат гражданами. Гендиректор НБКИ Александр Викулин пояснил, что теперь банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, "отказывая высокорисковым".
Больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане.
Уточняется, что в октябре 2019 года в силу вступят новые требования Центробанка по расчету надбавок к коэффициентам риска. В пресс-службе регулятора рассказали, что изменения призваны увеличить запасы капиталов банков и реинвестировать прибыль.
Эксперты же высказались о том, что после введения показателя долговой нагрузки кредитование жителей перечисленных субъектов сократится еще сильнее.
Ранее американская консалтинговая фирма The Boston Consulting Group опубликовала российский индекс SEDA, который рассчитывается на основе 10 критериев и позволяет сделать выводы о социально-экономическом развитии страны. В 2019 году SEDA составил 56,6 балла из 100 возможных, что поставило Россию на 53 место из 143 стран мира. Отмечается, что с 2008 года в стране повысилась эффективность государственного управления, хороший рост также показали макроэкономическая стабильность и инфраструктура.
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