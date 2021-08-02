Ущерб от экономических преступлений в РФ превысил за полгода 142,6 млрд рублей

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Сумма ущерба от экономических преступлений в России превысила 142,6 миллиарда рублей за полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

В сравнении с прошедшим годом ущерб составил на 74,5 миллиона рублей меньше.

"Продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло почти на 7 тысяч и превысило отметку 70 тысяч", – рассказали в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, более трети таких преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере. Кроме того, они составили 36% от общей структуры организованной преступности.

Ранее стало известно, что каждое пятое уголовное дело, которое инициируют в Москве, связано с коррупционными преступлениями. При этом "лидирует" категория преступлений экономической направленности, а именно неуплаты налогов, невыплаты зарплат и иных нарушений.

По таким признакам возбудили 1 177 уголовных производств.