Евросоюз обновил июньский рекорд импорта СПГ

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Европа в июне установила новый рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца за все время наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По результатам прошлого месяца потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,16 миллиарда кубических метров, что оказалось больше на 49%, чем в июне 2024 года.

Кроме того, по итогам I полугодия поступления СПГ из терминалов в газотранспортную систему Евросоюза составили примерно 71,7 миллиарда кубических метров, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова к поставкам газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток – 2" в случае проявления интереса со стороны Европы. Он также подчеркнул, что РФ не проиграла от прекращения экспорта газа через Украину в конце 2024 года, так как увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.