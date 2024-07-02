Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта

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Сбер с 2 июля повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Там отметили, что изменения связаны с ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ и не коснутся программ с господдержкой.

Теперь минимальные ставки по базовым программам на "Домклик" для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования составят от 19,5%, для ипотеки на загородную недвижимость и землю – от 19,8%, для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую – от 20%, по программе "Военная ипотека" – от 18,9%, а по программе "Коммерческая ипотека" – от 21%.

Размер ставки не изменится по ранее подписанным кредитным договорам.

Ранее ВТБ временно приостановил выдачу IT-ипотеки с 17 июня из-за исчерпания лимита. Договоры, заключенные до этой даты, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях, пояснили в организации.

До этого Владимир Путин подписал указ, по которому программы по предоставлению выплат в размере 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки будет продлена еще до 2031 года.