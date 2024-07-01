"Известия": Чернышов предложил ввести в РФ контроль за формированием стоимости жилья

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил правительству ввести статистику стоимости строительства жилья, его предложение поддержали Минэкономразвития и Росстат. Об этом сообщает газета "Известия".

"Минэкономразвития в целом не возражает против включения показателя (стоимости жилищного строительства. – Прим. ред.) в федеральный план статистических работ (ФПСР) и считает целесообразным Минстрою проработать предложения Росстата о разработке новой методологии его расчета и определении источника первичных данных", – указано в ответе ведомств депутату.

По мнению Чернышова, наличие подобной статистики покажет разницу цены на этапе строительства и продажи жилья. Он считает, что это может стать сдерживающим фактором для роста стоимости квадратного метра, так как чем больше данных скрыто, тем непрозрачнее рынок.

Кроме того, вице-спикер Госдумы заявил, что наличие официальной информации о стоимости квадратного метра на этапе строительства позволит эффективнее выявлять признаки сговора девелоперов, регулировать политику по ипотеке и определять потребность во вводе нового жилья.

Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому программа по предоставлению выплат в размере 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки будет продлена еще до 2031 года. Таким образом, соответствующая мера поддержки распространится на семьи, где третий и последующий ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Срок, до которого должен быть заключен кредитный договор, продлевается до 1 июля 2031 года.

