В ЦБ рассказали, что изобразят на купюрах достоинством 1 000 и 5 000 рублей

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
В ближайшее время экспертные группы Центробанка РФ определятся с предложениями по тому, что должно быть изображено на обновленных банкнотах номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Новый дизайн планируется разработать и утвердить до конца текущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда регулятора Михаила Алексеева.
На данный момент больше всего специалистов склоняется к таким символам, как Нижегородский кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница в случае с тысячной купюрой. На размещение на пятитысячной купюре главными претендентами являются Дом Севастьянова и Дом Плотинка в Екатеринбурге.
Алексеев пояснил, что не может предсказать, каким будет окончательное решение совета директоров Центробанка относительно оценок экспертных групп, и призвал дождаться окончания их работы, которое должно случиться в ближайшее время.
Полностью обновить российские банкноты планируется к 2025 году, за исключением купюр номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенных в 2017 году.
В 2022 году появятся новые сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые. На них будут запечатлены города РФ, а также виды других достопримечательностей соответствующих федеральных округов страны.
ЦБ обновит дизайн банкнот к 2025 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: