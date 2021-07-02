В ЦБ рассказали, что изобразят на купюрах достоинством 1 000 и 5 000 рублей

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В ближайшее время экспертные группы Центробанка РФ определятся с предложениями по тому, что должно быть изображено на обновленных банкнотах номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Новый дизайн планируется разработать и утвердить до конца текущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда регулятора Михаила Алексеева.

На данный момент больше всего специалистов склоняется к таким символам, как Нижегородский кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница в случае с тысячной купюрой. На размещение на пятитысячной купюре главными претендентами являются Дом Севастьянова и Дом Плотинка в Екатеринбурге.

Алексеев пояснил, что не может предсказать, каким будет окончательное решение совета директоров Центробанка относительно оценок экспертных групп, и призвал дождаться окончания их работы, которое должно случиться в ближайшее время.

Полностью обновить российские банкноты планируется к 2025 году, за исключением купюр номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенных в 2017 году.

В 2022 году появятся новые сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые. На них будут запечатлены города РФ, а также виды других достопримечательностей соответствующих федеральных округов страны.

