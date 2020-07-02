Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

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Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) достигла 58,445 тысячи рублей за тонну – это третий рекорд за неделю, сообщает ТАСС.
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 2 июля дошла до своего нового максимального значения – 58,7 тысячи рублей за тонну. Рост составил 0,64%.
В Санкт-Петербурге стоимость топлива данной марки тоже установила рекорд, увеличившись до 61,78 тысячи рублей за тонну – это на 1,38% больше. В Москве цена Аи-95 впервые за время наблюдения преодолела отметку в 60 тысяч рублей за тонну, теперь это 60,19 тысячи рублей за тонну.
Эксперты пока не знают причин увеличения стоимости Аи-95. Они уточняют, что на бирже наблюдается нехватка данного вида топлива, в то время как спрос на него растет.
Именно рост потребности, по мнению некоторых отраслевых аналитиков, стал причиной повышения биржевых цен на бензин. В то же время восстановление объемов производства и поставок топлива идет намного медленнее.
В июне ФАС начала проверку в связи с очередным резким скачком цен. Замруководителя службы Андрей Цариковский добавил, что в случае сговора его участников накажут в соответствии с антимонопольным законодательством.
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