Биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд

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Стоимость бензина Аи-95 на торгах достигла рекорда за всю историю наблюдений с начала 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По итогам торговой сессии 29 июня цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России остановилась на отметке 58,17 тысячи рублей за тонну. Цена увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущими показателями.

17 июня говорилось, что цена на бензин Аи-95 превысила исторический максимум, установленный в кризисный 2018 год в июне. Стоимость бензина остановилась на отметке 56,7 тысячи рублей за тонну.

Эксперты пока не могут найти причину увеличения стоимости Аи-95. Они сообщают, что на бирже наблюдается нехватка этого вида топлива, в то время как спрос на него продолжает расти.

Именно рост потребности, по мнению некоторых отраслевых аналитиков, и является причиной повышения биржевых цен на бензин. В то же время восстановление объемов производства и поставок топлива идет гораздо медленнее. В связи с этим наблюдается нехватка бензина и слабое удовлетворение возрастающего спроса, отмечают специалисты.

25 мая правительство приняло решение о временном приостановлении импорта топлива в страну. Ограничения наложены до 1 октября и касаются ввоза бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

