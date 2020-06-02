В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

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В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутатов Дмитрия Ионина и Игоря Ананских.
Ионин рассказал, что в настоящий момент российские заводы по переработке драгоценных металлов имеют не полную загруженность. Он отметил, что в стране производится около 300 тонн золота при работе 11 предприятий.
Депутат пояснил, что в Швейцарии, которая лидирует по производству золота, ситуация складывается совершенно по-другому. Там, по его словам, ежегодно прорабатывают порядка 3,3 тысячи тонн на четырех заводах.
Ананских считает, что после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в России увеличатся как минимум вдвое.
Коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров добавил, что загрузка вырастет за счет импорта из стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки.
Ранее сообщалось, что в России за период распространения коронавирусной инфекции обвалились продажи ювелирных украшений. Продажи с марта по май упали на 50% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Всего с начала года объемы реализации продукции сократились на 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%
О снижении спроса на ювелирную продукцию говорилось еще в октябре прошлого года. В министерстве промышленности и торговли России заявляли, что падение покупательной способности населения является одной из главных причин сокращения рынка. В ведомстве заключили, что в России назрел "кризис ювелирных изделий".
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