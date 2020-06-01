В России за период COVID-19 обвалились продажи ювелирных украшений

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В России за период распространения коронавирсной инфекции обвалились продажи ювелирных украшений, сообщает News.ru со ссылкой на данные оператора "Такском".
Отмечается, что продажи ювелирных изделий в России с марта по май 2020 года упали на 50% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Всего с начала года объемы реализации продукции сократились на 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%.
По данным оператора, больше всего из серебряных изделий спрос упал на серьги и кольца. С марта по май изделия в среднем купили на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Продажи золотых цепочек и подвесок упали за указанный период на 62%. Золотые кольца в среднем стали покупать меньше на 53%, браслеты из этого драгоценного метала – на 52%.
Специалисты отмечают, что из-за кризиса произошли серьезные изменения в ценах на серебряные и золотые браслеты. Первые упали в цене на 14%, а вторые увеличились в цене на 10%.
"Когда наступает кризис, клиент начинает более пристально присматриваться к товару, который он покупает. Человек выбирает качественные модели, пусть и более дорогие. Этим можно объяснить обвал в продажах крупных брендов", – пояснила геммолог Анастасия Кокурина.
О снижении спроса на ювелирную продукцию говорилось еще в октябре прошлого года. В министерстве промышленности и торговли России заявляли, что падение покупательной способности населения является одной из главных причин сокращения рынка. В ведомстве заключили, что в России назрел "кризис ювелирных изделий".
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