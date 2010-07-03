В России снизился спрос на ювелирные украшения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов в России заметно снизился. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли России. Потребление золота ювелирной промышленностью в минувшем году снизилось в 1,8 раза за пять лет.

Падение покупательной способности населения в министерстве назвали одной из главных причин сокращения рынка. В ведомстве заключили, что в России назрел "кризис ювелирных изделий". "Что золото, что камни, их цены котируются в долларах США, и, соответственно, мы сильно зависим от курса валюты. Поэтому получились такие ножницы: доходы упали, а себестоимость продукции выросла", – объяснил генеральный директор Гильдии ювелиров Эдурад Уткин, передает RNS.

Ранее художница-ювелир Анна Матвеева рекомендовала хранить ювелирные изделия в специальной шкатулке, чтобы изолировать их от воздействия света. Ювелир напомнила, что под воздействием влаги или косметики украшения окисляются. Когда это происходит, недорогие вещи можно почистить самостоятельно, например, содой. Чистку дорогих изделий следует поручить профессионалу.

