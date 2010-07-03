Ювелир дала советы по правильному хранению украшений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Художница-ювелир Анна Матвеева дала советы по правильному хранению украшений. В частности, она рекомендовала хранить ювелирные изделия в специальной шкатулке, чтобы изолировать их от воздействия света, пишет "Вечерняя Москва".

"Жемчуг, например, органический и очень капризный, от света может пожелтеть", – пояснила эксперт. По ее словам, некоторые камни могут потускнеть, однако обычно, "чтобы камень действительно выгорел на солнце, с ним нужно ходить много лет".

Ювелир также напомнила, что под воздействием влаги или косметики украшения окисляются. Когда это происходит, недорогие вещи можно почистить самостоятельно, например, содой. Чистку дорогих изделий Матвеева посоветовала поручить профессионалу.

Помимо этого, эксперт предупредила, что, надевая жемчуг, лучше не пользоваться духами. Она пояснила, что от парфюма украшение с жемчугом может пожелтеть, причем полностью отчистить его в этом случае будет невозможно.

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка из Нидерландов лишилась ювелирных украшений после отдыха в столичном клубе. Пропажу наручных часов и ювелирных изделий она заметила, уже вернувшись в квартиру. Как она добиралась туда и при каких обстоятельствах пропали украшения, девушка не помнит. Она призналась, что в тот вечер сильно выпила.