Chanel объяснили отказ продавать россиянам свою продукцию за рубежом

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Chanel объяснили отказ продавать продукцию россиянам в магазинах за рубежом соблюдением санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции", – говорится в заявлении.

В компании напомнили, что принятые против России ограничительные меры не позволяют ей продавать определенными физическими и юридическими лицам изделия дороже 300 евро, если они быть использованы на территории РФ.

Ранее некоторые российские блогеры сообщили, что официальные магазины торговой марки Chanel за рубежом отказались продавать свою продукцию россиянам – якобы внутри сети бутиков действует постановление, заставляющее клиентов подписывать обязательство не вывозить купленные за рубежом вещи бренда в Россию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

