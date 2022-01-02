"Газпром" поставил на российский рынок максимум газа с 2013 года

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В 2021 году "Газпром" поставил на внутренний рынок России 257,8 миллиарда кубометров газа, сообщил глава компании Алексей Миллер.

По его словам, это максимальный уровень с 2013 года. По сравнению с 2020 годом рост составил 31,9 миллиарда кубических метров газа.

Он также рассказал, что "Газпром" перевыполнил планы по реализации в 2021 году главного социального проекта – развития газификации российских регионов. В частности, компания построила около 2,7 тысячи километров газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пункта по всей стране.

Миллер отметил, что масштабная газификация в России продолжается: уже подписаны планы-графики синхронизации работ на 2022 год между "Газпромом" и субъектами страны.

Ранее в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. В частности, догазификация стала доступна в тех населенных пунктах, где существует газораспределительная инфраструктура.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал жестко следить за стоимостью услуг при проведении социальной газификации. Он отметил, что все нужные решения по этой программе приняты.

Глава кабмина также уточнил, что необходимо привлечь все возможные ресурсы, благодаря этому получится повысить качество жизни миллионов граждан.