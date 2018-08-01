Мэр Лос-Анджелеса предупредил о крупном ущербе от торговой войны США и Китая

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Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти опасается, что противостояние США и КНР в торговой сфере замедлит экономический рост города. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как пояснил мэр Лос-Анджелеса в интервью изданию South China Morning Post, торговые споры США и Китая приведет к потере рабочих мест и сокращению рабочих часов. Он также предупредил горожан о "значительном снижении уровня зарплат".

Гарсетти не исключил, что из-за торговой войны грузооборот в двух главных калифорнийских портах – Лос-Анджелесе и Лонг-Бич – может снизиться до 20 процентов.

Ранее сообщалось, что власти США планируют ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из КНР на сумму 200 миллиардов долларов в год. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы обложить пошлинами весь китайский импорт. В ответ Китай ввел пошлины в размере 25 процентов на 106 наименований американских товаров.