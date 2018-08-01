США задумались об ужесточении пошлин на товары из Китая

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Администрация Дональда Трампа планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из КНР на сумму 200 миллиардов долларов в год, сообщает "Газета.ру".

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести пошлины на весь китайский импорт. В ответ Китай установил пошлины в размере 25 процентов на 106 наименований американских товаров.

До этого США ввели пошлины в размере 25 и 10 процентов на алюминий и сталь соответственно, которые импортируют страны ЕС, Канады и Мексики.