Трамп назвал ответные пошлины Китая жестокими

Американский лидер Дональд Трамп назвал грубыми действия Китая по введению ответных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, которые начали приносить убытки американским фермерам. Об этом передает РИА Новости.

"Китай давит на американских фермеров, чтобы заставить меня разрешить им получать выгоду от США. Они знают, как я люблю и уважаю фермеров. Китай поступил очень грубо, но их попытка провалилась. Мы относились к ним дружелюбно до сих пор! Китай заработал 517 миллиардов долларов на США в прошлом году!" – написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

China is targeting our farmers, who they know I love & respect, as a way of getting me to continue allowing them to take advantage of the U.S. They are being vicious in what will be their failed attempt. We were being nice - until now! China made $517 Billion on us last year.