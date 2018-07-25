Трамп назвал ответные пошлины Китая жестокими

25 июля, 15:40
Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs
Американский лидер Дональд Трамп назвал грубыми действия Китая по введению ответных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, которые начали приносить убытки американским фермерам. Об этом передает РИА Новости.
"Китай давит на американских фермеров, чтобы заставить меня разрешить им получать выгоду от США. Они знают, как я люблю и уважаю фермеров. Китай поступил очень грубо, но их попытка провалилась. Мы относились к ним дружелюбно до сих пор! Китай заработал 517 миллиардов долларов на США в прошлом году!" – написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
China is targeting our farmers, who they know I love & respect, as a way of getting me to continue allowing them to take advantage of the U.S. They are being vicious in what will be their failed attempt. We were being nice - until now! China made $517 Billion on us last year.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.
В свою очередь, администрация Дональда Трампа пообещала выделить около 12 миллиардов долларов американским фермерам, чтобы защитить их от последствий "торговой войны".
Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести пошлины на весь китайский импорт. В ответ Китай установил пошлины в размере 25 процентов на 106 наименований американских товаров.
До этого США ввели пошлины в размере 25 и 10 процентов на алюминий и сталь соответственно, которые импортируют страны ЕС, Канады и Мексики.
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