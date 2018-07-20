Дональд Трамп готов ввести пошлины на все китайские товары

20 июля, 15:59
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в случае необходимости готовы ввести пошлины на весь китайский импорт. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.
"Я готов пойти на 500 (миллиардов долларов). Я делаю это не ради политики, а для того, чтобы делать правильные вещи для нашей страны. Мы обмануты Китаем уже давно", – сказал он.
Как сообщает РИА Новости, по данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем китайских товаров, ввезенных в Соединенные Штаты, составил 505,5 миллиарда долларов. Между тем экспорт американских товаров в Китай составил всего 129,9 миллиарда долларов.
В начале апреля в США появился список из 1,3 тысячи китайских товаров, которые могут обложить импортными пошлинами. На такой шаг Штаты пошли из-за нарушения Китаем интеллектуальных прав на свою продукцию.
После этого Госсовет Китая ввел пошлины в размере 25 процентов на 106 наименований товаров из США.
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