Сервис Gett стал недоступен россиянам для заказа поездок

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Сервис такси Gett стал недоступен россиянам для заказа поездок. При попытке вызвать машину появляется надпись: "Эта зона не поддерживается, выберите другой регион".

В марте Gett объявил о решении реорганизовать российское подразделение, пообещав выполнить все обязательства перед своими клиентами и сотрудниками.

16 мая агрегатор сообщил о прекращении работы в России с 1 июня. Водители Gett перестали получать заказы на поездки. При этом компания пообещала выполнить все обязательства по совершенным до конца мая поездкам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

