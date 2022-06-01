Часть заправок Shell в Москве возобновила работу

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Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после покупки их российской компании "Лукойл", сообщает ТАСС.

Как уточняется, несколько АЗС в российской столице работают в обычном режиме. Однако программа лояльности Shell не действует. "Лукойл" должен провести ребрендинг автозаправок в течение года.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" завершил сделку, в рамках которой приобрела сеть автозаправочных станций британской Shell. Договор был одобрен в Федеральной антимонопольной службе РФ.

12 мая стало известно, что "Лукойл" подписал соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении полной доли в ООО "Шелл Нефть". В активе российского подразделения компании находились 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области, который также вошел в сделку.

С 16 мая Shell остановила продажу топлива на автозаправочных станциях в РФ. При этом пока функционируют магазины и кафе, размещенные на них.

