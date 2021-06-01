Цена нефти Brent завершила день на отметке выше 70 долларов за баррель

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Стоимость нефти марки Brent на закрытии торгов превысила 70 долларов за баррель впервые за более чем два года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов 1 июня цена августовских фьючерсов на североморскую нефть Brent составила 70,25 доллара, поднявшись на 1,34%. Такой показатель наблюдается впервые с 18 мая 2019 года.
Июльские фьючерсы нефти марки WTI выросли в цене на 2,1%, составив 67,72 доллара за баррель.
Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов заявил, что в России сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке позволят изменения формулы расчета демпфера, которые вступили в силу в начале мая.
По его словам, в прошлом году российская экономика и финансовая система легче справились с ценовыми изменениями на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости черного золота.
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