Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сбербанк с 1 мая снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кредитной организации.

"Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке", – указали в банке.

Также в Сбербанке уменьшили до 13,9% минимальную ставку по ипотечным займам на новостройки и вторичное жилье. Кроме того, до 12% (вместо 16) снижена максимальная доходность по вкладам.

В конце апреля сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов. Итоговый показатель составил 14% годовых. В регуляторе объяснили решение прекращением роста рисков для финансовой стабильности страны.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ заявили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.