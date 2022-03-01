Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рубль ускорил падение к доллару и евро на 6–7%. Об этом стало известно в ходе торгов на Московской бирже.

По данным на 18:48 по московскому времени, курс доллара ускорял рост на 7,24%, до 101,45 рубля. Курс евро повышался до 112,24 рубля (плюс 5,89%).

В ходе торгов на Московской бирже утром 1 марта курс евро опустился до 100 рублей. К 10:24 по столичному времени курс составлял 100,43 рубля.

Курс доллара, в свою очередь, опускался до 89,64 рубля.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 23 февраля лидеры республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

