Фото: Москва 24/Никита Симонов
Рубль ускорил падение к доллару и евро на 6–7%. Об этом стало известно в ходе торгов на Московской бирже.
По данным на 18:48 по московскому времени, курс доллара ускорял рост на 7,24%, до 101,45 рубля. Курс евро повышался до 112,24 рубля (плюс 5,89%).
В ходе торгов на Московской бирже утром 1 марта курс евро опустился до 100 рублей. К 10:24 по столичному времени курс составлял 100,43 рубля.
Курс доллара, в свою очередь, опускался до 89,64 рубля.
Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 23 февраля лидеры республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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