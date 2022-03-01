Курс евро на Мосбирже опустился до 100 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился до 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.
К 10:24 по московскому времени курс европейской валюты демонстрировал снижение на 5,25% и составлял 100,43 рубля. Спустя несколько минут курс евро поднялся до 103,5 рубля.
Курс доллара также снижался до 89,64 рубля, теряя 5,24%, однако к 10:30 динамика стабилизировалась, данный показатель вырос до 92 рублей.
Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 23 февраля лидеры республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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