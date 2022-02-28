Резидентам РФ с 1 марта запретят вносить иностранную валюту на счета в зарубежных банках

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С 1 марта текущего года налоговые резиденты Российской Федерации не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках. Это следует из указа президента РФ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других государств.

"Запретить с 1 марта 2022 года <...> зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка", – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, резиденты РФ не смогут перевести деньги без открытия банковского счета с использованием услуг иностранных платежных систем.

В понедельник Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и ряда примкнувших к ним стран. Документ в том числе обязывает резидентов – участников внешнеэкономической деятельности продать не менее 80% иностранной валюты, зачисленной с 1 января 2022 года на их счета за оказание услуг по внешнеторговым контрактам, заключенным с нерезидентами.

