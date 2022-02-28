Резидентам РФ с 1 марта запретят вносить иностранную валюту на счета в зарубежных банках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 1 марта текущего года налоговые резиденты Российской Федерации не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках. Это следует из указа президента РФ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других государств.
"Запретить с 1 марта 2022 года <...> зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка", – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, резиденты РФ не смогут перевести деньги без открытия банковского счета с использованием услуг иностранных платежных систем.
В понедельник Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и ряда примкнувших к ним стран. Документ в том числе обязывает резидентов – участников внешнеэкономической деятельности продать не менее 80% иностранной валюты, зачисленной с 1 января 2022 года на их счета за оказание услуг по внешнеторговым контрактам, заключенным с нерезидентами.
Набиуллина объявила об остановке валютных интервенций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: