Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве стартовала экологическая акция "Накорми птицу", до конца января жители и гости столицы могут принести в пункты сбора корм, домик или кормушку. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Ее организатором выступает ресурсный центр Мосволонтер при поддержке ГПБУ Мосприрода. Каждый желающий может передать угощения для пернатых или кормушку в любой из десяти пунктов сбора либо воспользоваться боксами акции для волонтеров штаба Международной выставки-форума Россия на ВДНХ", – говорится в сообщении.

Участники акции смогут принести птицам специализированный корм, нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, нежареный и несоленый арахис, кусочки сухих фруктов и ягод.

Также для пернатых можно передать кормушки, сделанные из дерева или из съедобных материалов, например из зерновых смесей и хлебцев.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии.

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