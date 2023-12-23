В правительстве РФ обсуждают новый нацпроект по оздоровлению водоемов – Минприроды

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Правительство РФ обсуждает создание нового отдельного национального проекта по очистке рек и оздоровлению водоемов. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

"Послание президента было по этому поводу, где он неоднократно об этом говорил, и правительство уже занялось этой работой: на протяжении года мы попытались собрать всю проблематику, связанную с этим вопросом – с очисткой рек, возможностью их экологического оздоровления", – приводит РИА Новости слова министра.

На сегодняшний день вблизи российских рек проживают более 111 миллионов человек. Это подтверждает важность решения вопросов судоходства, защиты населенных пунктов от наводнений и строительства очистных сооружений, отметил Козлов.

Еще один важный вопрос, который сейчас обсуждается в российском правительстве, – недропользование. Так, Минприроды рассматривает перспективные площади для геологоразведочных работ, где могут быть обнаружены новые месторождения полезных ископаемых.

Кроме того, в кабмине обсуждается вопрос о продлении нацпроекта "Экология" до 2030 года и на перспективу.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, что Россия сохраняет приверженность целям Парижского соглашения и намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

До этого стало известно, что Москва вновь возглавила зеленый рейтинг регионов Российского экологического оператора. Первое место в нем она разделила с Московской областью, как и в 2022 году.

Москва возглавила "зеленый" рейтинг регионов РФ