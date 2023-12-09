Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года – Эдельгериев

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Россия сохраняет приверженность целям Парижского соглашения и намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Об этом заявил глава российской делегации на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Помимо этого, Эдельгериев отметил, что участники COP28 должны учитывать интересы жителей всего мира, включая потребности в доступной энергии, воде и продовольствии.

"Мы не можем не учитывать многообразие потребностей населения в разных уголках планеты, включая потребности в доступной и надежной энергии, воде и продовольствии, а также в более общем плане в повышении качества жизни", – приводит слова Эдельгериева ТАСС.

Также Эдельгериев заявил, что участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН должны представить целостное видение будущего климатического сотрудничества. Он подчеркнул, что это видение должно быть амбициозным, но при этом целостным, реалистичным и инклюзивным.

Ранее ООН заявила, что недоедающих в мире за год стало почти на 30% больше. Теперь это количество достигло 333 миллионов человек. По ее данным, десятки миллионов людей испытывают дефицит еды из-за изменения климата и вызванных им природных катаклизмов.