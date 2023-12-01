Москва представила доклад на конференции ООН по противодействию изменению климата

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Москва создала международный рейтинг "Климатическая повестка городов мира" на глобальной конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Дубае. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и развития города, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

Она назвала изменение климата одним из главных вызовов для общества. Главную роль в решении этого вопроса играют города, указала Багреева.

"Являясь центрами экономического роста и обеспечивая 80% мирового ВВП, города вместе с этим несут высокие климатические риски: по оценкам ООН, на них приходится около 70% от общего объема выбросов парниковых газов", – указала руководитель департамента.

По ее словам, Москва изучила опыт 20 крупнейших мегаполисов и представила свой первый аналитический доклад. Он раскрывает основные приоритеты городов по противодействию изменению климата и лучшие практики в этой области. Руководитель департамента уточнила, что исследование организовали по пяти ключевым направлениям климатической повестки.

Речь идет о производстве и потреблении энергии, транспортной системе, зеленых пространствах и системах обращения с отходами. Российская столица, продолжила Багреева, попала в пятерку лидеров наряду с Лондоном, Парижем, Берлином и заняла четвертое место, обогнав такие города, как Токио, Нью-Йорк, Пекин и Сеул.

"Москва является одним из наиболее ориентированных на устойчивое развитие мегаполисов мира – около 95% программных бюджетных расходов города соответствуют этим принципам", – поделилась она.

Вместе с тем Багреева добавила, что у столицы есть ряд главных преимуществ. Среди них – обширные зеленые территории и активное развитие экологически чистого общественного транспорта. В частности, это касается метро и электробусов. Кроме того, Москва демонстрирует высокие результаты в области энергопотребления. Об этом свидетельствует успех реализуемой политики по повышению энергоэффективности городского хозяйства, подчеркнула министр.

Она отметила, что у столичного исследования есть важное отличие от аналогичных проектов – высокая доля городских, а не страновых данных, которые составляют порядка 92%. Также эксперимент проводился не посредством анализа объемов выбросов, а по сферам городской жизни, оказывающих на них наибольшее влияние. Эксперты оценили не только текущее состояние, но и перспективы городов, заявила Багреева.

Она выразила уверенность в том, что данное исследование будет полезным для городских администраций и научного сообщества. Благодаря результатам они смогут выявлять лучшие практики с целью совершенствования климатических стратегий, а также оценивать эффективность действующих мер по снижению выбросов парниковых газов, заключила Багреева.

Днем ранее Сергей Собянин рассказал о деятельности специалистов службы оперативного контроля Мосэкомониторинга, которые круглосуточно следят за состоянием окружающей среды в Москве. Мэр поделился, что с помощью системы видеонаблюдения сотрудники фиксируют случаи незаконного сжигания отходов. Также они следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и условиями для их рассеивания.

Москва вносит большой вклад в решение климатических проблем – департамент