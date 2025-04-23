На Байкале зафиксировали природные выбросы нефти, выходящие из-подо льда

Фото: vk.com/Байкальский музей

Выброс около четырех тонн нефти произошел под ледяным щитом Байкала, передает пресс-служба Байкальского музея.

Вещество, скопившееся за зиму, было обнаружено сотрудниками культурного учреждения во время исследования байкальской нерпы в районе деревни Сухая. Как пояснили в пресс-службе, событие произошло по природным причинам, не связанным с промышленной добычей.

"Природное явление <...> изучается учеными для понимания геологических процессов и экологии Байкала", – отметили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что, несмотря на нефтяной выброс, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем на планете.

Ранее стало известно, что площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане достигла рекордно низкого значения. Согласно исследованию ученых, максимальная площадь льдов к концу марта составила 13,79 миллиона квадратных километров, что является минимальным показателем с 1979 года.

Эксперты связывают это сокращение с глобальным изменением климата и предупреждают о его влиянии на погоду и морскую среду в будущем.

