Акция по обмену книгами и детскими игрушками "Зеленая суббота" пройдет в Москве 25 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице 25 июня состоится экологическая акция "Зеленая суббота", горожане смогут обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как уточняется, также пройдут мастер-классы от эксперта и коллекционера настольных игр Артема Иониса и детского писателя и психолога Елены Журек.

Экологическая акция пройдет с 11:00 до 15:00 в Хохловском переулке, доме 7–9, строении 2, вход 3.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что расположенные на природных территориях и в парках эколого-просветительские центры Мосприроды дают возможность больше узнать о природе Москвы и привить людям любовь и бережное отношение к ней. Он уточнил, что 10 экоцентров работают в настоящее время, в 2021 году их посетили порядка 330 тысяч человек.

Также в Москве стартовала экологическая акция по учету численности соловьев. До 30 июня специалисты будут изучать, на каких природных территориях города эти птицы предпочитают селиться чаще всего. По итогам работы будет обновлена интерактивная карта их обитания.

