Акция по обмену книгами и детскими игрушками "Зеленая суббота" пройдет в Москве 25 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице 25 июня состоится экологическая акция "Зеленая суббота", горожане смогут обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Как уточняется, также пройдут мастер-классы от эксперта и коллекционера настольных игр Артема Иониса и детского писателя и психолога Елены Журек.
Экологическая акция пройдет с 11:00 до 15:00 в Хохловском переулке, доме 7–9, строении 2, вход 3.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что расположенные на природных территориях и в парках эколого-просветительские центры Мосприроды дают возможность больше узнать о природе Москвы и привить людям любовь и бережное отношение к ней. Он уточнил, что 10 экоцентров работают в настоящее время, в 2021 году их посетили порядка 330 тысяч человек.
Также в Москве стартовала экологическая акция по учету численности соловьев. До 30 июня специалисты будут изучать, на каких природных территориях города эти птицы предпочитают селиться чаще всего. По итогам работы будет обновлена интерактивная карта их обитания.
Собянин рассказал о работе специальных эколого-просветительских центров Мосприроды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: