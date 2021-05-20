Климатолог рассказал, может ли часть России уйти под воду

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Научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семенов в разговоре с Москвой 24 рассказал, может ли часть России оказаться под водой в связи с климатическими изменениями.
Ранее власти Мальдив сообщили об угрозе исчезновения островного государства к концу века из-за изменения климата. Эксперты утверждают, что к 2100 году уровень моря может подняться на 1,1 метра. При этом на сегодняшний день 80% Мальдивских островов находится на высоте 1 метра над уровнем моря. На большей части суши уже наблюдаются наводнения и эрозия береговой линии, подчеркнула министр окружающей среды и технологий страны Аминат Шауна.
По словам Семенова, повышение уровня мирового океана грозит подтоплением не только Мальдивам.
"При увеличении глобальной температуры одно из последствий – повышение уровня мирового океана. Страны, территории с большой береговой линией могут пострадать. Например, острова, которые не сильно возвышаются над современным уровнем океана", – рассказал эксперт.
В большей безопасности останутся территории с крутым берегом, говорит Семенов. В пример он привел Норвегию. По его словам, повышение уровня мирового океана отразится на этой стране, но не очень сильно. Там процесс может привести к сокращению береговой линии на несколько метров, заявил ученый.
Разговоры о том, что под воду могут уйти некоторые регионы России, собеседник Москвы 24 назвал сильным преувеличением. При этом Семенов не исключил, что повышение уровня мирового океана все же скажется на некоторых территориях страны.
"У России нет такой ситуации, когда у нас есть большие куски очень пологой береговой линии с очень ценной инфраструктурой", – говорит климатолог.
"Некоторые проблемы могут быть и на арктической береговой линии нашей страны. Но глобальные прогнозы по подъему уровня мирового океана не таковы, чтобы говорить о серьезном ущербе ценным объектам инфраструктуры. Венеции там точно не будет", – заключил Семенов.
Ранее ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений заявили, что Землю ожидает неизбежная катастрофа. Специалисты пришли к выводу, что только 50 климатических сценариев из 400 позволят избежать на планете повышения температуры на более чем 1,5 градуса. Такое потепление спровоцирует коллапс, полагают они.
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