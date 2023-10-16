Япония предоставила России допсведения о сбросе воды с "Фукусимы-1" – МИД

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Япония предоставила России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японское министерство иностранных дел.

Отмечается, что сведения были предоставлены в связи с высказанной просьбой со стороны Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что Япония продолжит прозрачно и добросовестно предоставлять российской стороне объяснения, основанные на научных данных, получая при этом оценку Международного агентства по атомной энергии.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы". Отмечалось, что первый этап сброса будет идти 17 дней, а сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

27 августа местные власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.

5 октября в Японии стартовала вторая фаза по сбросу в Тихий океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Уточнялось, что второй период сброса воды будет равен по длительности первому.

Всего в 2023 году с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тысячи тонн очищенной от радиоактивных веществ воды.

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