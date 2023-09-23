Попова заявила об усилении контроля за водой и морепродуктами после сброса воды с Фукусимы

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Роспотребнадзор усиливает контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

"Мы, со своей стороны, усилили контроль и будем дальше его усиливать. Сейчас ведется дооснащение лаборатории во Владивостоке, чтобы проводить все исследования на месте, не отправляя в Москву", – заявила она.

По словам Поповой, на сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции и изменений содержания радиоактивных веществ в воде. Однако, она предупредила, что существует эффект накопления, и в донных осадках и гидробионтах он "не может не произойти".

Глава Роспотребнадзора отметила, что РФ почти не получает продукции из Японии, но эффект накопления может проявляться и в российских территориальных водах.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы", первый этап сброса будет идти 17 дней, сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

27 августа местные власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.



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