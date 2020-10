В Арктике зафиксировали рекордное за последние 3 тысячи лет потепление

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института

Группа американских и канадских ученых сравнила современные температурные показатели в Арктике с предположительными данными за последние 3 тысячи лет. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

За отправную точку исследователи взяли данные отложения арктического озера Саут-Соутут в Канаде. Им удалось установить, что никогда за рассматриваемый период в Арктике не было настолько тепло.

В научных изысканиях экспертам помогла установленная связь местного климата с циклическими изменениями. Длина одного цикла, который вызывает местные засухи и ураганы, составляет не менее 60 лет. Одна из таких цепочек – зависимость холода от пониженного давления и наоборот.

"Анализируя эти устойчивые связи, мы смогли понять, как менялась температура поверхности Атлантического океана за последние 2,9 тысячи лет, – это самая полная запись на сегодняшний день", – заявил первый автор научной статьи Франсуа Лапуант из Центра исследования климатических систем.

Самые низкие температуры в Арктике ученые зафиксировали в интервале между 1400 и 1600 годами нашей эры. Этот период в научной среде принято называть малым ледниковым периодом. Самые высокие значения приходятся на последние 10 лет.

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис ранее сообщила, что площадь арктического морского льда достигла своего минимального годового значения. Это является одним из индикаторов глобального потепления.