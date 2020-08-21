Питающихся воздухом бактерий обнаружили в Антарктике

Фото: ТАСС/Zuma
Бактерии, которые питаются воздухом, обнаружили в Антарктике и Арктике. Открытие совершили австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Об этом сообщает "Газета.ру".
Известно, что специалисты обнаружили в антарктических почвах бактерии, которые дышат и питаются воздухом, в отличие от большинства других, разлагающих органику и окисляющих неорганические соединения. Новый вид бактерий может обитать в Арктике и Тибетском нагорье.
Эта бактерии, потребляя углекислый газ (СО2), строят биомолекулы, а окисляя СО2 и монооксид углерода, добывают энергию для синтеза. Это явление известно как атмосферный хемосинтез.
Не исключено, что роль бактерий для находящихся вокруг них в почвах микроорганизмов высока, поскольку там находится очень мало питательных веществ.
В ходе исследований ученые проанализировали 122 образца почвы из 14 участков. Гены, отвечающие за атмосферный хемосинтез, присутствовали во всех образцах.
В планах ученых получить чистую культуру бактерий. В случае осуществления задуманного они узнают о системах связывания углерода на Земле и получат представление о возможности существования подобных форм жизни в других местах Вселенной.
Ранее в NASA сообщили о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой. Обнаруженная аномалия позволяет приближаться заряженным солнечным частицам к поверхностям Земли ближе.
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